Badminton müsabakası yapıldı

Yapılan proje ve eğitimler hakkında bilgi veren Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Fatih Çöpür, projeye katılanların Erzincan sporuna katkı sağlayacaklarını belirtti. Çöpür açıklamasında; "Spor İle Güçlü ve Sağlıklı Türkiye" adı altında Erzincan ilimizde yapmış olduğumuz projede 8 ayrı branşta faaliyet gösterdik. 8 branşta 120 kursiyere ulaştık. Bu projede yoksul aile çocukları, dezavantajlı çocuklar ile salonları bulunmayan bölgelerimizin çocukları yer aldı. Erzincan İlimiz de bu çocuklarımızın spora teşviklerini ve sağlıklı kalmalarını sağladık. Badminton branşı ile beraber voleybol, basketbol, tekvando, karate ve masa tenisi branşlarında projemiz yürütüldü.Projemiz bundan sonraki süreçte de devam edecek. Çocuklarımızın spora devamlılığını sağlamak adına bu tür projeleri devam ettireceğiz. Projede amaç, gelişimin temel kurallarından biri olan her çocuk yaşının gerektiği yaşamı yaşamalıdır şeklindeydi. Ancak risk altındaki ya da dezavantajlı çocuklar ile maddi imkânı yetersiz ailelerin çocuklarında bunun gerçekleşmediği görülüyordu. "Spor İle Güçlü ve Sağlıklı Türkiye" Projesi ile Erzincan ilinde maddi yetersizlik nedeniyle spor yapamayan çocuklarımızın spor yapmasını sağlamak ve bu şekilde zararlı alışkanlıklardan uzak kalmaları sağlandı” dedi.

İHA