Badminton kız takımı Türkiye şampiyonu oldu

Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi yarışmalarında final müsabakaları gerçekleştirildi. Türkiye Finalleri Denizli’nin ev sahipliğinde Hasan Güngör Spor Salonunda yapıldı.

Final müsabakalarına 12 kız, 12 erkek takımından toplam 120 sporcu katıldı. Üç gün boyunca üst düzey maçlara sahne olan finallerde, Erkeklerde Bursa Kızlarda ise Erzincan şampiyonluğu göğüsleyen takımlar oldu.

Şampiyona hakkında bilgi veren Milli Takım Antrenörü Murat Sönmez "Erzincan kız badminton takımımız katıldığı şampiyonayı yenilgisiz birinci olarak bitirerek başarılarına bir yenisini daha eklemişlerdir. Erzincan'da Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve kulüplerimiz olan Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü ve Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü birlik ve beraberlik içinde uyumlu bir şekilde yapmaktayız. Gayretli çalışmalar sonucu başarıyı yakaladık. İnşallah başarılarımızı her geçen gün arttırarak devam etmek istiyoruz." dedi.

İHA