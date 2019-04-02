4-6 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya giden isimler şöyle;

Nurullah Saraç, Hasan Berkay Günbaz, Orçun Öztürk, Taha Emirhan Budak, Ayça Özgür, Ayşegül Yemişen, Behiye Bodur, Yasemen Bektaş, Cansu Erçetin, Kerem Ahmet Özder, Kerem Çınar, Firdevs Karaaslan, Nurgül Yılmaz.

Turnuva öncesi konuşan Badminton Milli Takım Antrenörleri Nursel Çakır, Fatih Kaymaz ve Uğur Erçetin'in ifadeleri şöyle;

"30 Ağustos - 07 Eylül tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek olan U17 Avrupa Şampiyonası öncesi katılacağımız Çekya turnuvasında sporcularımızın başarılı sonuçlar almasını bekliyoruz. Oldukça genç ve dinamik olan Badminton Milli Takımımızdan gidecekleri turnuvalarda alacakları tecrübe sayesinde madalya toplamalarını umuyoruz."

DHA