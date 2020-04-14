Bademcik enfeksiyonları tıbbi dilde tonsillit olarak geçmektedir. Bu enfeksiyonun altında çok sayıda faktör yatabilmektedir. Bademcik şişmesine sebep olan başlıca etmenler ise; adenovirüsler, EBV, herpes simpleks virüsü ve buna benzer diğer türlerdir. Evde alınabilecek bazı doğal yöntemler ile bu enfeksiyon belirtileri hafifletilebilmektedir.

Bademcik Şişmesine Ne İyi Gelir?

Bademcik şişmesi, kendini birçok belirti ile göstermektedir. Bu bağlamda; mide bulantısı, boğaz ağrısı, yüksek ateş, ağız kokusu ve yutkunma zorluğu başlıca bademcik şişmesi belirtileridir. Bu belirtilerin yok edilmesi için yardım alınabilecek başlıca yöntemler ise tuzlu su ve limonlu su ile gargara yapmaktır.

Tuzlu su ile düzenli bir şekilde gargara yapmak, bademcik çevresinde oluşan enfeksiyonların azalmasına yardımcı olmaktadır. Günde 2 veya 3 kez yapılabilen tuzlu su gargarası bölgede oluşan hassasiyeti ve ağrıyı da büyük bir orana azaltmaktadır. Gargara yapmak içinse 5 çay kaşığı ılık su ile yarım çay bardağı tuzun iyice karıştırılması gerekmektedir. Ağız içerisinde birkaç saniye çalkalanan karışım, tükürüldükten sonra yine ılık su ile durulanmalıdır.

Limonlu su karışımı da bademcik şişliği için tuzlu su gargarası ile aynı etkiye sahip olmaktadır. C vitamini açısından oldukça zengin olan limon sayesinde de bağışıklık sistemine destek verilmektedir. Limonlu su ile yapılan gargaralar, bademcik çevresinde biriken mikropları öldürerek bunların eski sağlığına kavuşmasını sağlamaktadır.

Kendinden ağrı kesici özelliğe sahip pastil ve boğaz spreyleri de bademcik şişmesine karşı kullanılabilecek yöntemler arasında yer almaktadır. Anti-enflamatuar özellikteki bu ürünler bademcik şişmesi sebebiyle hissedilen ağrıyı büyük bir ölçüde giderebilmektedir. Ancak küçük yaştaki hastalara, boğulma riski de gözetilerek pastil verilmemesi gerekmektedir.

Bademcik Şişmesi Nasıl Geçer?

Özellikle boğazda kuruluk yaratan ve buna kaynaklı öksürme problemini de beraberinde getire bademcik şişmesi için hava nemlendirici ve buz parçaları kullanılması tavsiye edilmektedir. Soğuk kompres uygulaması zaten çoğu hastalığa karşı etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Özellikle çocuklarda ortaya çıkan bademcik şişmeleri için buzlu dondurmaların yenilmesi tavsiye edilmektedir.

Dondurma tarzındaki soğuk yiyecekler, bademcik çevresinde oluşan ağrıyı oldukça hafifletmektedir.

Hava nemlendirici kullanmak ise genellikle yaygın olarak bilinmeyen bir çözüm yoludur. Bademciği şişen bir insanın kuru bir ortamda bulunması, boğazın da kurumasına sebep olmaktadır. Kuruyan boğaz, bademciklerin daha fazla tahriş olmasına neden olmakta ve hastalık sürecini de uzatmaktadır. Oysa çoğunlukla kalınan alanda hava nemlendirici kullanılarak bu problemin üstesinden gelmek mümkündür. Hava nemlendirici sayesinde, ortam istenen nem düzeyine çıkarılabilmektedir. Bu cihaza erişim sağlanamadığı durumlarda, sıcak bir banyo ve burada alınan nemli hava da kişi üzerinde aynı etkiyi yaratmaktadır.

Şişmeyi İndirmek ve Geçirmek İçin Evde Yapılabilecek Çözümler

Günümüzde karşılaşılan çoğu hastalığa karşı doğanın ve bitkilerin gücünden yararlanılmaktadır. Bademcik şişmesi rahatsızlığına karşı kullanılabilecek ve bu sebeple görülen semptomları azaltabilecek çok sayıda bitkisel tarif bulunmaktadır. Bu bağlamda; sarımsak, ada çayı, bal ve zencefil karışımı ile bunlara benzer diğer tariflerden faydalanabilmek mümkündür.

Bademciklerin şişmeye başladığı andan itibaren her gün 1 fincan adaçayı içilmesi tavsiye edilmektedir. Bu yöntem, bademciklerin ağrısını azaltırken aynı zamanda boğaz kuruluğunu da gidermeye yardımcı olmaktadır. Ancak adaçayının demlendikten sonra su içerisinde fazla bırakılmaması gerekmektedir. Çayın tadını sevmeyenler için, adaçayına bir miktar bal karıştırması tavsiye edilmektedir. Böylece çayın tadı değiştirilmektedir. Bu çayı içmek için en doğru vakit ise uyumadan hemen öncesidir. Adaçayı, hamilelerde farklı problemler yaratabilmektedir. Bu sebeple bebek bekleyen anne adaylarının adaçayı içmeden önce doktorları ile konuşması gerekmektedir.

Ilık olarak hazırlanmış içeceklerin çoğu, bademcik şişmesine karşı kullanılabilmektedir. Ilık tüketilen bu içecekler bademcik enfeksiyonu nedeniyle hissedilen yutkunma güçlüğü ve ağrıyı hafifletmektedir. Bu içeceklere eklenen bal da antibakteriyel özelliği sayesinde mikropların öldürülmesine destek vermektedir.

Bademcik enfeksiyonu geçiren kişilerin içecek tercihinin sıcak yerine mutlaka ılık olması gerekmektedir. Bu içeceklere bal ilave edildiğinde, bal eriyene kadar karıştırılması tavsiye edilmektedir. Bazı bitkisel çaylar, bademcik problemi yaşayan kişilerin daha çabuk toparlamasına destek vermektedir. Bu bağlamda zencefil çayı ve rezene çayından destek alınmaktadır. Anti-enflamatuar içerikli bu çaylar sayesinde bölgedeki iltihap gözle görülür biçimde azalmaktadır.

Bademcik Şişmesi Önlenebilir mi?

Bademcik şişmesi virüs ve bakteri kaynaklı meydana gelen bir sağlık problemidir ve bulaşıcı hastalıklar kategorisine girmektedir. Bu hastalığa yakalanmamak için ilk olarak boğazı şişen kişilerden uzak durmak ve el temizliğine de özen göstermek gerekmektedir. Bunun dışında bademcik şişmesinden kaçınmak için alınabilecek bazı önlemler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Makyaj malzemesi gibi kişisel bakım ürünlerini başkalarıyla paylaşmamak.

- Başka birine ait kaşık, çatal, vb. ürünleri kullanmamak.

- Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve düzenli egzersiz yapmak.

- Sigara ve diğer tütün ürünlerinden olabildiğince uzak durmak.

- Hastalandıktan sonra diş fırçasını yenilemek.

- Elleri mümkün olduğunca ağız ve burun ile temas etmekten kaçınmak.