Badem yağı, badem ağacı tohumlarından, soğuk sıkım ile elde edilen, tadı cevize benzeyen, koyu sarı renkli ve hafif kokulu bir yağ türüdür. Vücuda verdiği şifalar ile bilinir.

Badem yağı faydaları nelerdir?

Badem, badem ağacının yenilebilen tohumlarıdır. Fındıkla karıştırılmakta olsa da aslında, şeftali içindeki tohumlara verilen isimdir. Badem bilindiği üzere, kuruyemiş olarak tüketilmenin yanı sıra, un, süt veya yağ olarak da tüketilebilmektedir. Toksik bir madde olmadığından, vücudumuza güzellik amacıyla, haricen kullanmakta da bir sakınca yoktur. Özellikle tatlı badem çeşitleri, yağ olarak kullanılmaktadır. Bademin acısı ise, genellikle ilaç sektöründe kullanılmaktadır. Badem yağı yüksek oranda E ve az miktarda K vitamini içerir. Badem yemenin ve içerdiği yağın vücudumuza faydaları şu şekilde sıralanabilir; Kolesterolü düşürür, zayıflamaya yardımcıdır. Birçok doktorun diyet listesinde badem mutlaka yer alır. Ayrıca kalp ve damar sağlığımızı korur, kalp krizi riskini azaltır. Kan şekeri seviyesini sabitler. Badem yağı olarak tüketildiğinde ise, cilt ve saçlar için faydası tartışılmaz.

Cilt, saçlar ve saç derisini yumuşatması ile bilinir. İçerdiği E vitamini sayesinde cildi nemlendirir ve yaşlanma karşıtıdır. Güneşin zararlı ışıkları ve yanıklara karşı birebirdir. Badem yağının rafine edilmemiş olması, tercih sebebidir. İçerdiği E vitamini daha fazladır. Özellikle, hamilelik ve hızlı kilo alıp verme sonucu vücutta oluşan çatlak ve diğer tahribatların en aza indirilmesine yardımı büyüktür. Gerginlik sonucu, karın bölgesinde oluşan kaşıntılara da iyi gelmektedir.

Badem yağının, saça, kaşa ve kirpiklere ne gibi faydaları vardır?

İçeriğinde, zararı bileşenlerin bulunmaması ve ekonomik olması ile badem yağı saçlar için birebirdir. Saçlarınız için nemlendirici olarak, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Saç derinize masaj yaparak uygularsanız, saç derinizi de maksimum derecede nemlendirecek ve daha parlak saçlara sahip olacaksınız. Ayrıca, vücudun en sık kuruyan bölgelerine dirsekler, diz kapakları, ayaklar için kullanıldığında, anında yumuşama olduğunu fark edeceksiniz.

Badem yağını avuç içerisine az miktarda alıp, kaş ve kirpiklerinize sürdüğünüzde bir süre sonra kaş ve kirpiklerinizin gürleşmeye başladığını fark edeceksiniz. Düzenli olarak her akşam bu uygulamayı yaptığınızda yaklaşık 1 ay sonrasında daha sık ve uzun kaş kirpiklere sahip olabilirsiniz. Ayrıca badem yağını saçlarınıza uyguladıktan sonra, streç film ile saçlarınızı sarıp, yarım saat veya 45 dakika kadar saçınıza kurutma makinesiyle sıcak hava tutarsanız, daha etkili olacaktır. Ayrıca badem yağının, başka yağlarla karışımından da muhteşem sonuçlar elde edebilirsiniz. Menekşe veya susam yağı ile karıştırıp her akşam kaş ve kirpiklerinize uygulayabileceğiniz badem yağı, gürleşme sürecini hızlandıracaktır.

Soğuk hava veya aşırı sıcaklar, stres, kuru hava gibi birçok sebepten seyrelmiş olan kaş ve kirpikleriniz, badem yağı sayesinde çok daha hızlı toparlanacaktır. Saçlarda kullanılan badem yağı, saçları kökten beslediği ve herhangi bir kimyasal içermediği için, kozmetik ürünlere göre çok daha zararsız ve etkilidir. Hafif bir yağ olduğundan kirpiklerde herhangi bir ağırlaşma veya rahatsızlığa sebebiyet vermez. Temiz bir kulak çubuğu veya rimel fırçası ile her akşam yatmadan önce, rahatlıkla uygulanabilir. Kısa zamanda sonuç verir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, göz makyajınızı bu işlemden önce iyice temizlemektir. Kirpik diplerine daha iyi nüfuz edebilmesi açısından, kirpik diplerinde herhangi bir rimel kalıntısı olmamalıdır.

Serin ve karanlık bir ortamda muhafaza edilen badem yağı, yaklaşık 1 sene bozulmayacaktır. Kaş, kirpik ve saçlar için kullanılacak olan badem yağı tatlı ve soğuk sıkım olmalıdır. Uzun ve gür kirpik ve kaşlar sayesinde, makyaj bile yapmanıza gerek kalmayabilir. Makyaj yapanlar ise bu gürleştirme işleminden sonra, kesinlikle kalitesiz rimel kullanmamalıdırlar. Kalitesiz makyaj malzemelerinin yüzümüze, kaş ve kirpiklerimize verdiği tahribat herkesçe bilinmektedir.

Badem yağı ile yapılabilecek birkaç örnek bakım kürü şu şekilde olabilir; Akşam yatmadan önce temiz cilde, 1 yemek kaşığını dolduracak kadar susam ve badem yağı karışımı veya badem yağı ve hint yağı karışımı da aynı etkiyi gösterebilir, kısa zamanda gürleşme sağlayacaktır.



