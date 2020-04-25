Badem besin değerleri... Badem kaç kalori?

İnsan sağlığına oldukça faydası olan badem, mutlaka tüketilmesi gereken besinler arasındadır. Badem E ve B vitaminleri, protein ve mineraller yönünden oldukça varsıl bir besindir. Bademde bulunan kalori ve yağ değerleri fazlasıyla güçlüdür. Badem ve kavrulmuş badem arasında besin değerleri açısından, belli farklar bulunmaktadır. Kavrulmuş badem daha fazla tuz içermektedir. Bu nedenle, tüketileceği vakit sağlık yönünden, çiğ badem tercih edilmesi daha doğrudur. Kavrulmuş badem, içerdiği kalorinin büyük bir bölümünü (%76) yağdan temin etmektedir.

Çiğ bademin besin değerleri

İçeriğindeki zengin besin değerleri bakımından oldukça yararlı olan bademin, 100 gr. ‘ı baz alınarak belirtilen besin değerleri aşağıdaki gibidir.

Karbonhidrat 3.7 gr.

Lif 15.2 gr.

Protein 18.7 gr.

Yağ 54.1 gr.

Kolesterol 0.0 gr.

A Vitamini 20.0 IU

C Vitamini 0.8 mg

Potasyum 835.0 mg

Kalsiyum 250.0 mg

Demir 4.1 mg

Yukarıda verilen badem besin değerleri, kişinin belirlenen günlük gereksinimine göre daha fazla veya daha az olabilir.

Kavrulmuş bademin besin değerleri

Kavrulmuş bademin kalorisi ve yağ oranı çiğ bademe göre daha fazladır. Çiğ bademin ( 100 gr.) besin değerleri aşağıdaki gibidir.

Kalori 598 kcal

Karbonhidrat 21.0 gr.

Lif 10.9 gr.

Protein 21.0 gr.

Potasyum 713.0 mg.

Kalsiyum 268.0 mg.

Demir 3.7 mg.

Yağ 52.5 gr.

Kolesterol 0.0 gr.

A vitamini 1.0 IU

C Vitamini 0.0 mg.

Kemik sağlığından kalp sağlığına, insan sağlığı için bir çok yönden yararı bulunan bademin kalori değerleri için 100 gr. baz alındığında, 570 kalori içerdiği belirtilmektedir. Bademin 1 porsiyonu ( 25 gr.) ise 143 kalori içermektedir.

Bademin içerdiği bu kalori değerleri, kavrulmamış ve tuzsuz badem için geçerlidir. Kavrulmuş ve tuzlu bademin 100 gr.’ ı 598 kalori, 1 porsiyonu ise (25 gr.) ise 150 kalori içermektedir.

Badem sütünün besin değeri

Badem sütünün besin değerleri aşağıda belirtilmektedir.

Kalori 24 kcal

Karbonhidrat: 3.0 gr.

Lif 0.2 gr.

Protein 0.5 gr.

Potasyum 0.0 mg.

Kalsiyum 120.0 mg.

Demir 0.0 mg.

Yağ 1.1 gr.

Kolesterol 0.0 gr.

A vitamini 0.0 IU

C Vitamini 0.0 mg.

Yukarıda belirtilen badem sütü besin değerleri, kişinin belirlenen günlük gereksinimine göre artabilir ya da azalabilir.

Badem unu besin değerleri

Badem ununun 100 gr.’ ı 600 kalori içermektedir. 1 çorba kaşığı ( 13 gr.) badem unu ise 78 kalori içermektedir. Badem unu besin değerleri aşağıda belirtilmiştir.

Kalori 600 kcal

Karbonhidrat 16.7 gr.

Lif 10.0 gr.

Protein 23.3 gr.

Potasyum 0.0 mg.

Kalsiyum 266.7 mg.

Demir 1.6 mg.

Yağ 50.0 gr.

Kolesterol 0.0 gr.

A vitamini 0.0 IU

C Vitamini 0.0 mg.

Badem ezmesi besin değerleri

Genellikle çoğu kişi tarafından sevilen badem ezmesinin 100 gr.’ ı 272 kalori, 1 porsiyonu (23 gr.) ise, 63 kalori içermektedir. Badem ezmesinin ( 100 gr.) besin değerleri aşağıda verilmektedir.

Kalori 272 kcal

Karbonhidrat 23.1 gr.

Lif 5.0 gr.

Protein 6.1 gr.

Potasyum 273.9 mg.

Kalsiyum 84.0 mg.

Demir 1.5 mg.

Yağ 17.6 gr.

Kolesterol 0.0 gr.

A vitamini 6.5 IU

C Vitamini 0.6 mg.



