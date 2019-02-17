İkilinin geçen günlerde Bağdat Caddesi'ndeki bir İtalyan restoranında baş başa yemek yerken görüldüğü iddia edildi.

"EN SON GÖKÇE'NİN YANINDA GÖRMÜŞTÜM"

Hakkında çıkan haberlere Instagram hesabından cevap veren oyuncu Bade İşçil, "Yalan haber. Kendisini en son Gökçe Bahadır'ın yanında görmüştüm." dedi.

Bade İşçil ile Malkoç Süalp, 31 Mayıs 2013'te nikah masasına oturmuştu. 8 Ağustos 2014'te oğulları Azur dünyaya gelmişti. Ama çift, magazin gündemini haftalarca meşgul eden kavga sonucu Haziran 2016’da boşanmıştı.