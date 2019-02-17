Bade İşçil, Gökçe Bahadır'ın eski sevgilisi Efe Duru ile aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi
Gökçe Bahadır ile Efe Duru'nun beraberliği geçen aralık ayında noktalanmıştı. Efe Duru'nun, ayrılıktan iki ay sonra Bahadır'ın 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisindeki rol arkadaşı Bade İşçil'le görüşmeye başladığı iddia edildi. Bade İşçil'den açıklama geldi.
İkilinin geçen günlerde Bağdat Caddesi'ndeki bir İtalyan restoranında baş başa yemek yerken görüldüğü iddia edildi.
"EN SON GÖKÇE'NİN YANINDA GÖRMÜŞTÜM"
Hakkında çıkan haberlere Instagram hesabından cevap veren oyuncu Bade İşçil, "Yalan haber. Kendisini en son Gökçe Bahadır'ın yanında görmüştüm." dedi.
Bade İşçil ile Malkoç Süalp, 31 Mayıs 2013'te nikah masasına oturmuştu. 8 Ağustos 2014'te oğulları Azur dünyaya gelmişti. Ama çift, magazin gündemini haftalarca meşgul eden kavga sonucu Haziran 2016’da boşanmıştı.