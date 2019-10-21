'BAD Basketbol Oskarları' sahiplerini buldu

Basketbol Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avni Erboy, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz Sporları Salonu’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, spora unutulmaz hizmetlerde bulunan, geçmişte büyük başarılara imza atan spor insanlarına 14. kez ödül vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ödüle layık görülenlerin 100 kişilik bir jüri tarafından belirlendiğini anlatan Erboy, ödüllerin, Türkiye’nin bu alandaki en prestijli ödülleri olduğunu ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de böyle bir ödül törenine katılmaktan gurur duyduğunu, jüri üyeleri tarafından kendisine onur ödülünün verilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Kentte yakın zamanda sporla ilgili önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren Soyer, "Törenin yapıldığı bu alanda yarı olimpik yüzme havuzunun temelini attık. Şehrimizin köklü kulüpleriyle hareket etmek adına bir platform oluşturduk. Sporun birçok farklı dalında büyükşehir belediyesi olarak destek sunacağız. Kentimizin, sporun farklı alanlarında önemli etkinliklere ev sahipliği yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

Ödüller

14. Basketbol Oskarları’nda onur ödülü Soyer’e, juri özel ödülü Efe Aydan’a, yılın kadın takımı ödülü Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’na, yılın erkek takımı ödülü Anadolu Efes’e verildi. Yılın antrenörü Hakan Demir (Banvit Basketbol Kulübü), yılın erkek oyuncusu Tolga Geçim (Banvit Basketbol Kulübü), yılın kadın oyuncusu Birsel Vardarlı Demirmen (Fenerbahçe), yılın yöneticisi Özkan Kılıç (Banvit Basketbol Kulubü Başkanı), yılın hakemi Özlem Yalman, yılın sponsoru ise Koç grubu seçildi.

Spora katkı ödüllerine layık görülenler ise şöyle:

Milli futbolcular Ayhan Elmastaşoğlu, Fevzi Zemzem, Nevzat Güzelırmak, Hikmet Orhunbilge, spor yazarı Ünal Tümin, eski Karşıyaka Spor Kulübü Yöneticisi Sabahattin Sakıpağa, UPS Spor Kulübü Koordinatörü Semra Demirer, eski Altay Kulübü başkanlarından Tuğrul Koparan, Bengi Baban, eski eskrim milli sporcusu Selçuk Mete Yazıcı.