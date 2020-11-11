Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 8. hafta maçında Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Son maçında Khimki Moskova'yı mağlup eden temsilcimiz zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Barcelona, bu sezon EuroLeague’de oynadığı yedi maçta elde ettiği altı galibiyetle ligin lideri konumunda.

Bacelona - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Barcelona ise oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı, birinde mağlup oldu.

Avrupa kupalarında 545. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 545. maçını Barselona ile yapacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 544 karşılaşmanın 312'ini kazandı, 232'sini ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 342 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 201 galibiyet ve 141 mağlubiyet yaşadı.

Barcelona'da son durum...

Barcelona, bu sezon EuroLeague’de oynadığı yedi maçta elde ettiği altı galibiyetle ligin lideri. Katalanlar, son beş EuroLeague karşılaşmasından da galibiyetle ayrılırken, son müsabakasında Alba Berlin deplasmanından 67-103’lük galibiyetle döndü. 5 Kasım Perşembe günü Mercedes-Benz Arena’da oynanan bu karşılaşmada Barcelona’nın en etkili isimleri 18 sayıyla Nikola Mirotic, 17 sayıyla Alex Abrines ve 13 sayı, 8 ribaund ile oynayan Rolands Smits oldu.

Katalanlar, İspanya Ligi ACB’de oynadığı dokuz maçta yedi galibiyet elde etti. Barça, son ACB karşılaşmasında 8 Kasım Pazar günü Movistar Estudiantes’e konuk olduğu mücadeleden 78-92 galip ayrıldı. Barcelona’da en skorer isimler 18 sayıyla Artem Pustovyi, 14 sayıyla Nikola Mirotic ve 12 sayıyla Rolands Smits oldu.



