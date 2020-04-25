Bacak tümörleri kemiklerde oluşan tümörlerdir. Kemik tümörleri olarak da adlandırılan bacak tümörleri, bacaklardaki kemiklerde meydana gelir. Bacak tümörleri genellikle iyi huylu tümörler olsa da kötü huylu olma ihtimalleri de vardır. Bacak tümörleri genellikle çocukluk ve gençlik zamanlarında oluşan tümörlerdir. Gençlik ve çocukluk dönemlerinde röntgen filmlerinin çekilmesi ile fark edilebilirler. Bacak tümörleri genel olarak bacakta meydana gelen uzun süreli ağrılar ve bacakta meydana gelen şişlikler ile kendilerini gösterirler. Bacaklardaki geçmeyen ağrı ve şişik dışında genel olarak belirti vermeden ilerleyen bir tümör çeşididir. Bacak tümörleri çoğunlukla uyluk kemiğinde meydana gelir.

Bacak tümörü nedir?

Kemik hücrelerinde başlayan bir kanserdir. Bacakta oluşan tümör uyluk kemiğinin bir kısmında, diz kapağına yakın olan alt bacakta oluşabilir. Bacak tümörü, kemik tümörü olarak adlandırılmaktadır. Tıp dilinde ise kemik tümörüne “osteosarkom” adı verilir.

Bacak tümörü belirtileri nelerdir?

Bacak tümörü başlangıç evrelerinde fark edilmeyebilir. Fakat hastalar genellikle uzun süren ve geçmeyen kemik ağrılarından şikayet eder. Bacakta şişlikler görülür. Bacakta kendi kendine kemik kırılmaları da görülebilmektedir. Diğer bacak tümörü belirtileri ise:

Ağrı kesicilerin kullanılması ile dahi geçmeyen ve uzun süren kemik ağrıları,

Şiddeti giderek artan ve uzun süren ağrılar,

Kızarıklık, şişlik kemiğin ağrıdığı bölgede ortaya çıkar.

Ağrının oluştuğu bölgede ele gelen sertlik ve kitle gibi bulgular,

Düşme ya da çarpa ile ilişkilendirilen ağrılar,

Kemik ağrısına ek olarak deride döküntü, yürürken aksama, ateş, yorgunluk, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtilerdir.

Tüm bu belirtilerden bir kaçı kendisinde bulunan bir kişi mutlaka uzman bir hekime başvurarak tanı ve tedavi almalıdır.

Bacak tümörü türleri nelerdir?

Kemik tümörleri yüksek dereceli ve düşük dereceli olarak da ikiye ayrılmaktadır. Kemik tümöründe hücrelerin bölünme sayısının az olması düşük dereceli olarak adlandırılırlar. Bu tümörler daha yavaş seyrederler. Yüksek dereceli olan türde ise hücreler daha hızlı bölünür ve daha hızla büyür.

Bacak tümörlerinde risk faktörleri nelerdir?

Bacak tümörü Türkiye’de çok sık karşılaşılan bir kanser türü değildir. Fakat yılda 200 kadar kişide kemik kanseri görülmektedir. Kemik kanseri özellikler genç yaşta kişilerde görülür. .nedeni tam olarak bilinmeyen bir kanser çeşididir. Sıkça karşılaşılan risk faktörleri ise şöyle sıralanabilir:

- Daha çok erkek bireylerde görülür.

- Daha çok uzun boylu yetişkin ve genç kişilerde ortaya çıkar.

- Siyahi ırktaki kişilerde daha çok görülür.

- İleri yaşlarda ise kemik hastalıkların varlığı nedeni ile oluşur.

- Kanser özelliği taşımayan kemik rahatsızlıklarında da görülebilir.

- Genetik bazı faktörler etkili olabilir.

- Genç kişilerde başka bir tümörün tedavi edilmesi için kemiğe uygulanan radyasyon daha sonra bu kanserin oluşmasına sebep olabilir.

Bacak tümörü tanısı nasıl konulur?

Tümörün varlığını tespit edebilmek için genelde röntgen filmi yeterli olmaktadır. Bunun dışında MR, bilgisayarlı tomografi, Pet kemik sintigrafisi ve akciğer tomografisi yapılarak kesin tanı konulmaktadır.

İyi huylu bacak tümörü nasıl tedavi edilir?

Bacak tümörleri iyi huylu ve kötü huylu olabilmektedir. İyi huylu olan bacak tümörü çocuklarda kendiliğinden kaybolabilmektedir. İyi huylu olan bacak tümörlerinde tedavi olarak cerrahi tedavi yerine genel olarak takip ve düzenli kontrol önemlidir.

Kemiğin kendisinden kaynaklı olarak ortaya çıkan bir tümör olmasına karşın kötü huylu olan bir bacak tümörü farklı organlarda metastaz olarak ortaya çıkabilmektedir. Eskiden bacak kanserlerinde yani kemik kanserlerinde tedavi olarak %90 oranla uzun kesilmesi tercih edilirdi. Fakat günümüzde tedavinin ilerlemesi ve erken tanı ile uzuv kayıpları ’a kadar düşürülmüştür.