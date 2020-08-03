Bacak ve diz ağrıları hangi durumda olursa olsun ciddi bir şişlik veya ağrı bulunmuyor ise bu süreç kısa sürer. Fakat ağrılar ve şişlik geçmiyor ve süreç uzuyor ise ciddi problemler oluşabilir.

Bacak ağrısı ve uyuşması için hangi bölüme gidilir?

Halk arasında damar sertliği olarak bilinen aterosekleroz hangi organı beslemekte ise o organlara ait şikayetler oluşmaktadır. Bu sebep ile bacağa giden damarların tıkanması bacaklarda ağrıya veya uyuşmalara sebep olabilir. Bu durum genellikle akşam saatlerinde başlar ve uyuşukluk şikayetleri de artmaya başlar. Sol bacak ağrısının nedeni ise bel fıtığı olabilir. Bu sebeple geçmeyen ve çok ağrılar oluşturan bacak ağrıları için mutlaka bir uzmana danışılması gerekir.

Bacak ağrısı ve uyuşması neden olur?

Bacak ağrılarının birçok nedeni olabilir. Artan ağrılar ve geçmeyen uyuşukluklar sonucunda hastaların kalp damar cerrahisi, nöroloji veya dahiliye uzmanına gidilebilir.

Kalça ve kasık ağrısı için hangi bölüme gidilir?

Kalça ve kasık ağrıları da günlük yaşamda pek çok kişide görülmektedir. Birçok farklı sebeplerden dolayı kalça ağrıları görülebilir. Bazı durumlarda kısa süreli gelip geçici bir durum olabiliyor iken bazı durumlarda ciddi hastalıklara sebep olabilir. Bu sebeple mutlaka uzman bir doktora görünülmesi gerekmektedir.

Kalça ağrıları kalça bölümünün değişik noktalarından ortaya çıkar ve farklı yerlerde ağrılar gösterebilir. Bu ağrılar birkaç gün içerisinde geçiyor ve sık sık yaşanmıyor ise sıkıntı yaratmaz. Fakat ağrıların 2 hafta boyunca sürüyor ise başvurulacak olan bölümler ortopedi, travmatoloji veya fizik tedavi ve rehabilitasyon poliklinikleri olmalıdır.

Kalça ve kasık ağrısına hangi poliklinik bakıyor?

Kalça ve kas ağrıları ve bacak ağrıları kişilerin günlük yaşamlarında pek çok kez yaşanır. Bu durumlar bazı hastalıkların habercisi olabileceği için bir uzmana gidilmelidir. Genellikle kişiler bu gibi durumlarda hangi doktora gideceklerini bilemiyorlar. Bacak, kalça ve kas ağrıları için gidilecek doktorlar şunlardır:

- Bacak ağrısı ve uyuşması için gidilecek doktorlar: Kalp Damar cerrahi uzmanı, Nöroloji uzmanı ve Dahiliye uzmanı

- Kalça ve kasık ağrıları için gidilecek doktorlar: Ortopedi uzmanı, Travmatoloji uzmanı ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı