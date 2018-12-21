Babel’in yerine Emre Kılınç

Beşiktaş’ta gençleşme operasyonu bütün hızıyla devam ediyor, sıradaki hedef Sivasspor’un yıldızı Emre Kılınç...

Henüz 19 yaşındaki Güven Yalçın’ın formayı kapmasından sonra 22 yaşındaki Dorukhan Toköz’ün de takımın en etkili isimlerinden biri olması, yönetimin takip etmek istediği transfer politikasında daha kararlı olmasını sağladı. Artık genç isimlere yönelen yönetimin listesindeki 1 numaralı isim Sivassporlu Emre Kılınç. Teknik direktör Şenol Güneş’in de kadrosunda görmeyi çok istediği 24 yaşındaki oyuncunun, takımda sürekli problem çıkaran Babel’in yerine düşünüldüğü öğrenildi.

LARIN ÖNERİSİ

Beşiktaş’ta forma giymeye sıcak bakan genç yıldız için ocak ayında büyük bir transfer savaşı yaşanması bekleniyor. Beşiktaş şu anda bir adım önde olsa da, Fenerbahçe’nin yanı sıra Fransa’dan Lille ve Almanya’dan Stuttgart takımları da Emre Kılınç ile ciddi olarak ilgileniyor. Onyekuru ve Ndiaye’yi Galatasaray’a getiren William D’Avila’nın menajerliğini yapmaya başladığı Emre Kılınç için Sivasspor’a 3 milyon avroluk teklif yapılacağı öğrenildi. Beşiktaş’ın ayrıca transferi gerçekleştirmek için Cyle Larin’i takasta kullanabileceği de gelen bilgiler arasında. (Türkiye Gazetesi)