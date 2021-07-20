Galatasaray , Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme aşamasında PSV Eindhoven karşısında tur ararken gözler Hollandalı oyuncu Ryan Babel'in üzerinde olacak. Ülkesinin takımı PSV Eindhoven karşısında 8 kez mücadele eden Babel, bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı.

Babel bu golü 2008-09 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup maçında Liverpool forması altında Philips Stadı'nda kaydetmişti. Ajax döneminde ise Babel, PSV Eindhoven karşısında çok etkili olamamıştı.





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Babel geçen sezon gole en çok katkı yapan Galatasaraylı oyuncu olmuştu

Geçen sezonun sonuna doğru performansı artan Babel, 7 gol-5 asist ile ligi tamamlamış ayrıca ön eleme maçında da Hajduk Split'e bir gol atmıştı. Babel gole en çok katkı yapan Galatasaraylı oyuncu olmuştu.







