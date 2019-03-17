Babel'in golü Fulham'a yetmedi, Liverpool lider oldu
İngiltere Premier Lig 31. hafta karşılaşmasında Fulham'a konuk olan Liverpool, son anlarda bulduğu penaltı golüyle 2-1 galip geldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ryan Babel, eski takımı Liverpool'a karşı Fulham'ın tek golünü atan isim oldu.
İngiltere Premier Lig’in 31. haftası, şampiyonluk yarışındaki Liverpool ile kümede kalma mücadelesi veren Fulham’ı karşı karşıya getirdi.
Misafir Liverpool, Mane’nin 26. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Fulham’ın ara transfer döneminde Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı Ryan Babel, 74. dakikada skoru 1-1’e getirdi.
Liverpool, Milner’ın 81. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Bu sonuçla 76 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City’nin 2 puan önünde liderliğe yükseldi. 19. sıradaki Fulham ise 17 puanda kaldı.