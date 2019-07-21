Babel’e tam not

Galatasaray’ın Leipzig’e 3-2 yenildiği hazırlık maçının en dikkat çeken ismi, kuşkusuz Ryan Babel’di. Beşiktaş’ın eski yıldızı, Sarı-Kırmızılı formayla müthiş bir mücadele ortaya koydu. Biri kafayla olmak üzere iki nefis gol kaydeden 32 yaşındaki futbolcu, hem takım arkadaşlarıyla uyumu hem de hırsıyla dikkat çekti. Hocası Fatih Terim’in de özel olarak ilgilendiği Babel, saha içinde tam bir joker gibi sürekli yer değiştirdi. Karşılaşmaya sol kanatta başlayan Hollandalı yıldız, zaman zaman ileri uçta oynadı, skor 3- 1’e geldiğinde de sağ kanada geçti. Terim de kenardan sürekli Babel’le iletişim kurarak, öğrencisinin bir anlamda saha içi lideri olmasını sağladı.

Bonservis bedeli ödenmedi

Sarı-Kırmızılı yönetimin bonservis bedeli olmaksızın kadrosuna kattığı Babel, böylece şimdiden sezonun en isabetli transferlerinden biri olacağını kanıtladı. Tecrübeli hücum oyuncusunun, idmanlarda da çok iyi performans ortaya koyduğu ve istekli görüntüsüyle hocalarından tam not aldığı bildirildi.