Babel'e son teklif: 2 milyon euro

Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hollandalı yıldızla masaya oturdu. Yönetim, 3 yıllık anlaşma ve 3 milyon euro talep eden Ryan Babel’e, 2 senelik sözleşme ve 2 milyon euro önerdi.

06 Aralık 2018, Perşembe 09:39
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Babel'e son teklif: 2 milyon euro

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Beşiktaş, bir taraftan da sözleşmesi bitecek oyuncularıyla görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, sosyal medya üzerinden bir taraftarla küfürleştiği için tepki çeken Ryan Babel’le de bir kez daha masaya oturdu.

Yönetim, Hollandalı yıldıza son teklifini yıllığı 2 milyon eurodan 2 senelik olarak yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in raporu sonrasında menajeriyle pazarlıklara daha önce başlanılan Babel ise maç başı ücretleri, şampiyonluk ve benzeri primler hariç yıllığı 3 milyon eurodan, 3 senelik sözleşme talep ediyordu. Beşiktaş’ta şu anda 2.1 milyon euro kazanan 32 yaşındaki Hollandalı starın, yönetimin son teklifine sıcak bakmayacağı iddia ediliyor.

Bu arada Fransız basını, Beşiktaş’ın Krasnodar’dan Charles Kabore’yi almak için harekete geçtiğini duyurdu. Sport24 sitesi haberinde, Siyah-Beyazlılar’ın Rus ekibi ile sezon sonu sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki ön libero için 1 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi.

Kaynak: Star

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