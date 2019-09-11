Babel'den Van der Vaart’a gönderme!

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu, milli forma ile Almanya’yı 4-2 yendikleri maçta 1 asist, Estonya’yı 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmada ise 2 gol atarak göz doldurdu. Babel “Gücüm, kuvvetim yerinde” dedi.

11 Eylül 2019, Çarşamba 06:59
- A +
Babel'den Van der Vaart’a gönderme!

Ryan Babel, Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koeman’la Hollanda Milli Takımı’nın kenetlendiğine vurgu yapan Babel, kendisini yaşlı olarak nitelendiren Van der Vaart’a “Evet, yıllanmış şarap gibiyim. Yaşlandıkça daha iyi oynuyorum” cevabını verdi.

Aslan’ın yükselen yıldızı, Euro 2020 elemelerinde Almanya’yı deplasmanda 4-2 yendikleri maçta bir asist, Estonya’yı deplasmanda 4-0 mağlup ettileri maçta ise 2 golle klasını konuşturdu. Babel, UEFA’nın “Devler Ligi’nde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına büyük katkı yapacak?” anketinde de yer aldı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...