1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen Ryan Babel, Süper Lig'de dün akşam oynanan ve Trabzonspor'un 2-0 galip ayrıldığı Fenerbahçe maçı sırasında sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...









Fırtına 4. sıraya yükseldi

Ligde tam 655 gündür evinde bileği bükülmeyen Trabzonspor, Akyazı’da Fenerbahçe ile oynadığı 6 maçın da sadece 1’ini kaybetti. Bordo-Mavililer, 40 bin taraftarının desteğiyle müthiş seriyi devam ettirdi, 6 puanlık farkı azalttı ve “Yarışta ben de varım” mesajı verdi. 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+11. dakikada Trezeguet'nin attığı golle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ile arasındaki farkı 3'e düşürdü, 26 puan ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti.

Mert Hakan çıldırdı

Trabzonspor'un ilk golü sonrasında Fenerbahçe Mert Hakan saha kenarında çılgına döndü ve Halil Umut Meler tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Maç anında güvenlik görevlisi tartıştığını söyleyen Mert Hakan Yandaş, maç sonrasında çarpıcı ifadeler kullandı. Yıldız futbolcu ;'Ortada giden bir maçtı, iki takım da iyi mücadele etti. İkinci yarı her Trabzonspor maçında olduğu gibi yine 10 kişi kaldık. Beklediğimiz bir şeydi, hafta içi idmanlarda 10 kişi oynamaya hazırlandık. Ama ben ısınırken, güvenlik görevlisi bana saldırıyor. Alışmışlar rahatlığa. Konuşmayalım, efendi gibi duralım diyoruz... Adam görevli, bana hareket yapıyor, sonra da susmamı bekliyorlar! Kimden geliyor bu rahatlık? Geçen sene son maçta da bunlar oldu! Güvenlik, polis görevlisi... Bana saldırdılar. Biz de bu vatanın evladıyız, ne yaptık? Yapmayın! Herkes işini yapsın! Yazık günah! Dünyayı kurtarmıyoruz. Bir sakin olun.' dedi.

Crespo'dan kötü haber

Mücadele öncesinde ceza sınırında bulunan Miguel Crespo ilk yarının uzatma anlarında Anastasios Bakasetas'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Böylece Portekizli orta saha gelecek maç cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki futbolcu önümüzdeki hafta oynanacak Hatayspor karşılaşmasında görev yapamayacaktı. Tecrübeli oyuncu 58. dakikada ise Abdülkadir Ömür'e sert bir müdahalede bulundu. Pozisyon sonrasında Halil Umut Meler, Crespo'ya ikinci sarı kartını gösterdi ve tecrübeli oyuncu kırmızı kartla oyundan atıldı.

Eyüpsporlu Ryan Babel, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hollandalı futbolcu şu ifadelere yer verdi:

'Hiçbir şey öğrenmemiş'

Trabzonspor maçını izliyorum. Türk hakemleri Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş. Oyunu oynat, 3 dakikada bir oyun duruyor.









Destek verdiler

Babel'in bu paylaşımı sonrası çok sayıda futbolsever Hollandalı futbolcunun haklı olduğunu vurguladı ve ona destek verdi.

Gözler PFDK'da

Sosyal medya hesabından açık bir şekilde mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'i eleştiren Babel'e PFDK'dan ceza gelebilir. Bu sezon 13 resmi müsabakada Eyüpspor forma giyen Babel, 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Türkiye'de iki kupa kazanan Babel, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş 'la şampiyon olurken 2019-2020 sezonunda da Galatasaray 'la Süper Kupa sevinci yaşamıştı.







