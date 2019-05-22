Fulham ile bağlarını koparan Babel ile 3 yıllık sözleşme üzerinden toplam 10 milyon Euro’ya anlaşma sağlayan Galatasaray, kısa zamanda bu transferi KAP’a bildirecek. Hollandalı yıldız ve menaceri İstanbul’da bulunurken, sağ bek konusunda da hareketlilik yaşanıyor. Kiralık oynadığı Sivasspor’da sezona damga vuran Douglas’ın, bonservisi elinde bulunduran Barcelona’yla sözleşmesi 30 Haziran’da resmen sonlanacak. Daha önce Douglas’la görüşen ve el sıkışan Cim Bom’un önünde hiçbir pürüz yok.

Ligin en iyisi

Brezilya’ya dönmeyi planlayan ve ülkesinden teklifler alan Mariano’nun gitmesi durumunda Douglas ile sağ bekteki boşluk doldurulacak. 28 yaşındaki Sambacı, sözleşmesi uzatılan Linnes ile yedeklenmiş olacak. Bonservis maliyeti bulunmayan Douglas, çıktığı 31 lig maçında sergilediği 3 gol-7 asistlik performansla sezonun en iyi sağ beki oldu.

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