Beşiktaş 'ta ikinci Şenol Güneş dönemi bugün resmen başladı. Deneyimli teknik adamın döneminde birlikte çalıştığı futbolculardan destek mesajları geldi.

Burak Yılmaz, Talisca, Mario Gomez, Oğuzhan Özyakup ve Marcelo'nun eşinden Şenol Güneş'e destek mesajları geldi. Bazı futbolcularla yapılan paylaşımları beğendi.









BABEL PAYLAŞIM YAPTI!

2016-2019 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı formayla şampiyonluk yaşayan Babel, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçmesinin ardından paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Babel "Babamız döndü" ifadelerini kullandı.









EN İYİ HOCA DEMİŞTİ

"Türkiye'deki en iyi hoca Şenol Güneş. Türkiye'de oynadığım en iyi oyuncu Beşiktaş döneminde Cenk Tosun beni etkilemişti. En iyi kaleci Muslera. Açıkçası Türkiye'de çok sinir bozucu oyuncu var. Sanırım Başakşehir'de Caiçara. Beşiktaş'ın stadındaki maçları izlemeyi daha çok isterim."