Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra İngiltere’nin Fulham takımına transfer olan Ryan Babel, Hollanda’dan Voetbal International’e bir röportaj verdi. Son olarak geçtiğimiz günlerde, eski takımı Liverpool filelerine gönderdiği golle gündeme gelen deneyimli futbolcu, siyah-beyazlı ekipteki dönemiyle ilgili de itiraflarda bulundu.

Ryan Babel’e Al Ain forması giydiği dönemde taraftara terlik atması ve Beşiktaş’tan ayrılmasına yol açan sürecin parçası olan, bir taraftara yazdığı sert tweet kendisine hatırlatıldı ve ‘Neden böyle?’ diye soruldu. Hollandalı futbolcu şu yanıtı verdi:

'Çünkü haksızlığa dayanamıyorum'

“Çünkü haksızlığa dayanamıyorum. Belki bu hareketle başım göğe ermedi ama seyirci de kalamazdım, bir şekilde bununla mücadele etmem gerekiyordu. Sosyal medya size saldırabilmenin bir yolu olarak da kullanılıyor".

'En iyi dönemim Beşiktaş'ta'

Futbolculuk kariyerinin en iyi dönemini Beşiktaş’ta geçirdiğini söyleyen Ryan Babel “Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Deportivo gibi takımlarda oynadım. Bence en iyi Babel, Beşiktaş’taki Babel’di. Çünkü orada vazgeçilmezdim ve son derece istikrarlı bir performans sergiliyordum. Ya gol atıyor ya asist yapıyor, sürekli skora katkı sağlıyordum" dedi. (Skorer)