Babel’den imaj çalışması!

Beşiktaş’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel, yeni kontrat görüşmeleri sırasında talep ettiği 3.5 milyon Euro’luk maaş sebebiyle yönetimin tepkisini çekmişti.

Ek olarak Instagram hesabından bir taraftara hakaret etmesi sebebiyle kulüpte istenmeyen adam ilan edilen Hollandalı futbolcu, oluşan kötü imajını değiştirmek için çaba sarf ediyor.

Instagram hesabındaki takipçilerine çekilişle forma hediye edeceğini duyuran tecrübeli futbolcu, bu formülle taraftarın sempatisini kazanmayı amaçlıyor.