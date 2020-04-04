Galatasaray'a sezon başında gelen ancak devre arasında ayrılan Hollandalı Ryan Babel'in sosyal medya hesabından son derece garip bir paylaşım daha yaptı.

Sosyal medyayı sürekli kullanan Babel, tuvaletin üzerinde otururken çekilen fotoğrafının altına "Size iki hediye verildi: aklınız ve zamanınız. Zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklinde yazdı.