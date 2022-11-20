Galatasaray 'da son haftaların golcü ismi Mauro Icardi'nin gol sevincine Babel'de katıldı. Eyüpspor antrenmanında Ryan Babel Icardi sevinci yaptı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen ve bu sezon başında TFF 1 Lig ekibi Eyüpspor'a transfer olan Hollandalı golcü o anları instagram hesabından paylaştı.

Babel paylaşımına "Bu kutlamayı kim tanıyor?" notunu düştü. Deneyimli golcünün paylaşımına bir çok yorum geldi.

Süper Lig 'e çıkma mücadelesi veren Eyüpspor 13 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de en yakın rakibine 6 puan fark atmış durumda. İstanbul ekibinin 30 puanı bulunuyor.