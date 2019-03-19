Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'a tranfser olan Ryan Babel, sezon sonu sona erecek sözleşmesini tamamlamadan bir başka takımla transfer görüşmesi yapmayacak.

De Telegraaf'a yansıyan haberde, Babel'in ''Fulham'a saygısızlık yapmak istemem. Görüşmeler bekleyebilir.'' dediği belirtildi.

Fulham'ın Premier Lig'den düşmesine kesin gözüyle bakılırken, buna rağmen Babel'in Beşiktaş'tan ayrılıp İngiltere'ye gittiği için pişman olmadığı ifade edildi. Haberde, Hollanda Milli Takımının'da kadrosunda yer alan Babel'in, sezon sonuna kadar Fulham ve milli takıma odaklanacağı ifade edildi.

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