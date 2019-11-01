Ryan Donk, dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde açık havada yedikleri öğle yemeği sırasında kısa bir video paylaştı.

Önce kamerada kendisini gösteren Donk, ardından yanında oturan Babel’e dönerken, tecrübeli futbolcu, “Dansöz için bekliyoruz” dedi.

İki Hollandalı futbolcu, takım arkadaşları Lemina ile birlikte, Beşiktaş yenilgisinden 48 saat sonra bir doğum günü partisinde görüntülenmiş, mekanda çıkan dansözü büyük bir keyifle takip etmişti. Babel, Donk’un çektiği videoda ise kendilerine gelen eleştirilere karşı bir göndermede bulunmuş oldu.