O gittikten sonra Galatasaray seri galibiyetler almaya başladı, kendisi ise Ajax’da sıkıntılı günler geçiriyor. Ryan Babel, Ajax’ın Getafe’ye elendiği Avrupa Ligi maçı sonrası performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Hollanda medyasına konuşan tecrübeli futbolcu, “Açıkçası istediğim oyunu oynayamıyorum. Futbolcu olarak, iyi olmadığında anlarsın, şu anda da böyle bir dönemdeyim, böyle bir dönemden geçiyorum. Galatasaray’da belli bir seviyedeydim ve buraya da özgüvenle geldim ancak Ajax’ın farklı bir oyun stili var, burada kendimi bulmam gerekiyor. Solda, sağda, forvette, her yerde oynadım. Getafe maçında 2. yarıya solda başladım, sağ beke kadar oynadım” dedi.

‘Bir gol bile atsam...’

Kendisine yöneltilen eleştirileri komik bulduğunu da sözlerine ekleyen Babel, “Benim yaptığıma başkalarına göre daha çok önem veriyorlar. Bu hataları yapan çok insan var. 17 yaşındaki çocuklardan bahsetmiyorum. Sosyal medyadaki eleştirileri takip etmek gereksiz ama görüyorum. Bir gol atsam, belki abartılı bir örnek ama bana dünyanın en iyisi derler” ifadelerini kullandı.