Babel yine taraftarla atıştı! Sosyal medyada olay oldu!

Galatasaray'da son haftalarda performansıyla tartışılan Ryan Babel, sosyal medyada yine gündem oldu. Daha önce tepkiler karşısında hesabını donduran, taraftarlarla atışan Hollandalı futbolcu, yine bir taraftarın yorumu hakkında değerlendirmede bulunmasına karşılık verdi.

Ünlü bir sosyal medya hesabının paylaşımına 'Mood' şeklinde cevap veren Babel'e bir taraftar "Play football bro, dont comment" (*Futbol oyna, yorum yapma) yorumuna "Go study, dont comment" (*Git ders çalış, yorum yapma) şeklinde cevap vererek yine sosyal medyada gündem oldu.

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