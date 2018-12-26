Babel yine saçı değiştirdi!

Sezon başında saçlarını kırmızıya boyayan, sonrasında pembe ve sarı tercihlerini de deneyip tekrar kırmızıya geri dönüş yapan Hollandalı futbolcu, son olarak imajında yeni bir değişiklik yaptı. Dün Instagram hesabından oğlu Riley’le olan pozunu paylaşan Babel’in, saçlarını açık sarı renge boyattığı görüldü. Tecrübeli oyuncunun bu değişikliği takipçilerinin dikkatinden kaçmazken yapılan yorumlarda yıldız isme imajından daha çok futboluyla ilgilenmesi tavsiyesinde bulunuldu.