Babel ve Emre Kılınç, Milli maçlarda etkisiz kaldılar

Milli arada ülkelerinin formalarını giyen Galatasaraylı oyunculardan Emre Kılınç, Almanya ile 3-3 berabere kaldığımız, Ryan Babel de Hollanda’nın, Meksika’ya 1-0 yenildiği maçlarda ilk 11’de sahaya çıktı. Ancak her iki oyuncu da takımları adına etkili olamadı. Türkiye’de Emre, ikinci yarının başında Şenol Güneş tarafından oyundan alınırken, Hollanda’da da Babel, 63. dakikada kenara geldi.