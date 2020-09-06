Babel ve Belhanda görüşme odasına

Galatasaray'da yönetimin göndermeye çalıştığı Belhanda ve Babel konusunda flaş bir hamle geldi... İstedikleri teklifleri alamayan ve kalmakta direten iki futbolcunun yıllık ücretlerinde indirime gidilmesi istendi. 3 milyon 350 bin Euro garanti maaşı olan Belhanda’ya, bu rakamı 2.5 milyon Euro’ya çekmesi söylendi. 2.5 milyon Euro alan Babel’in ise 1 milyon 750 bin Euro’luk yeni maaşı kabul etmesi isteniyor. Oyuncuların menacerlerinin vereceği cevap merak konusu.