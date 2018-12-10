Babel işi ağırdan alıyor

Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu'nun Galatasaray derbisi öncesinde Ryan Babel için oynamasına engel durumu olmadığı yönünde görüş bildirdiği, ancak yıldız futbolcunun tedavi sürecini ağırdan alarak isteksiz bir tavır sergilediği ileri sürüldü. Teknik direktör Şenol Güneş'in de bu tutumu nedeniyle Babel'i son iki maçta kadroda düşünmediği gelen bilgiler arasında. Yeni sözleşme konusunda yönetimle anlaşamayan Babel, sosyal medya üzerinden bir taraftara hakarette bulunmuş ve kınama cezası almıştı.

(Sabah)