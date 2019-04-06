Babel için sıraya girdiler! Listede 5 takım var

Fulham’ın küme düşmesi sonrası açığa çıkan 32 yaşındaki Hollandalı starın menajeri Haatrecht, “Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe’den teklif var. Babel, en çok parayı veren kulübü seçecek” dedi.

06 Nisan 2019, Cumartesi 10:35
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Babel için sıraya girdiler! Listede 5 takım var

Beşiktaş'tan devre arasında Premier Lig ekibi Fulham’a transfer olan Ryan Babel, Türkiye’ye geri dönüyor. Küme düşen Fulham’la olan 6 aylık sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun menajeri Winnie Haatrecht, eski takımı Beşiktaş’ın yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe’den teklifler olduğunu açıkladı. Babel’in de yeniden Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığına vurgu yapan Haatrecht, “Babel’e bazı Premier Lig kulüplerinden de teklif var.

Kendisi serbest olduğu için bonservisi yok. Ancak bizimle anlaşacak kulüp kendisini yıllık ücret konusunda tatmin etmek zorunda. Beşiktaş, G. Saray ve Fener ayrımı yapmıyor. Kim daha çok verirse onu seçer” dedi. Babel’in yıllık 2.5-3 milyon euro arasında bir ücret talep ettiği belirtiliyor. (Star)

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