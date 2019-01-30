Babel döktürdü, Fulham müthiş geri döndü

Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Fulham, 2-0 geriye düştüğü maçta Brighton'u 4-2 mağlup etti.

Glenn Murray'nin 3 ve 17. dakikalardaki golleriyle devreye 2-0 geride giren Fulham, 2. yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı. 47'de Chambers'ın fitili ateşlerken Mitrovic'in 58 ve 74. dakikalardaki golleriyle Fulham 3-2 öne geçti. Skoru belirleyen gol ise 79. dakikada Babel'in asistiyle ağları sarsan Vietto'dan geldi.

Öte yandan Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel, özellikle 2. yarıdaki performansıyla göz doldurdu.

Bu sonuçla 3 maç aranın ardından kazanan Fulham 17 puana yükseldi. Brighton ise 26 puanda kaldı.