Babel döktürdü, Fulham müthiş geri döndü

Babel'in formasını giydiği Fulham Premier Lig'de 2-0 geriye düştüğü maçta Brighton'u 4-2 mağlup etti. Babel, özellikle 2. yarıdaki performansıyla göz doldurdu.

30 Ocak 2019, Çarşamba 09:48
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Babel döktürdü, Fulham müthiş geri döndü

Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Fulham, 2-0 geriye düştüğü maçta Brighton'u 4-2 mağlup etti. 

Glenn Murray'nin 3 ve 17. dakikalardaki golleriyle devreye 2-0 geride giren Fulham, 2. yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı. 47'de Chambers'ın fitili ateşlerken Mitrovic'in 58 ve 74. dakikalardaki golleriyle Fulham 3-2 öne geçti. Skoru belirleyen gol ise 79. dakikada Babel'in asistiyle ağları sarsan Vietto'dan geldi. 

Öte yandan Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel, özellikle 2. yarıdaki performansıyla göz doldurdu.

Bu sonuçla 3 maç aranın ardından kazanan Fulham 17 puana yükseldi. Brighton ise 26 puanda kaldı.

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