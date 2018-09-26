Babel de olmasa...

Beşiktaş’ta kadroda bulunan mevcut forvetlerin formsuz olması sebebiyle Fenerbahçe derbisinde görevi devralan Ryan Babel, ortaya koyduğu etkili futbolla alkış toplamıştı.

Mücadelenin 40. dakikasında ceza sahası dışından attığı klas golle kalitesini ortaya koyan 31 yaşındaki futbolcu, oyun genelindeki hırslı görüntüsüyle göz kamaştırdı. Alvaro Negredo’nun Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr’a transferinin ardından Cyle Larin’in istikrarsız futbolu, Vagner Love ile Mustafa Pektemek’in de adeta kayıp görüntüsü sonrasında kendisine verilen şansı iyi değerlendiren Babel, taraftarını mutlu etti.

İkinci sırada Pepe var

Fenerbahçe’ye attığı gol sırasında vurduğu top saatte 110 kilometre hızla Harun Tekin’i yıkan Ryan Babel, Beşiktaş formasıyla bu sezon 11 maçta 6 gole ulaştı. Yıldız futbolcu, bu performansla takımın en golcü ismi olmayı başardı. Babel’in ardından 5 golle Pepe ikinci sırada yer alırken üçüncü sırada ise 3 golle Cyle Larin yer aldı.