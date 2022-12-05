Süper Ligi 29 puanla lider olarak götüren Fenerbahçe , Dünya Kupası'nda verilen arada çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu arada önce İspanyol ekibi Rayo Vallecano, sonrasında Villareal ile karşı karşıya gelen sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jorge Jesus takıma takviye yapılması için listesini hazırlıyor.

Bir yandan da yıldızlaşan isimler ile ilgili gelen teklifleri değerlendiren teknik ekip ve yönetim, devre arasında takımın bozulmamasını, sezon sonunda istenen futbolcular için görüşmelere başlanması yönünde ortak bir karar aldı. Eğer sıra dışı bir teklif gelmezse sarı lacivertlilerde as oyuncuların satışına onay verilmeyecek.









JOAO PEDRO'DAN KÖTÜ HABER

Kanarya ilk hazırlık maçını İspanyol Rayo Vallecano ile Kadıköy'de oynadı. O maçta sarı lacivertliler sakatlık şoku yaşadı. Sezon başında Cagliari'den transfer edilen ve performansı beklentilerin altında kalan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, aldığı darbe sonrasında sakatlık yaşadı. Yapılan incelemeler sonrasında tecrübeli golcünün 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

VALENCIA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finallerinde gösterdiği performansın ardından birçok Körfez ülkesinden teklifler alan Ekvadorlu golcü Sarı- Lacivertli kulüp ile anlaşma sağladı. Golcü oyuncu Enner Valencia'nın Fenerbahçe ile 1+1 yıllığına anlaştığı ifade edildi.





Valencia, önceki sözleşmesinde olduğu gibi Fenerbahçe'den yine 1.5 milyon Euro garanti ücret alacak. Enner Valencia ile yapılan görüşmede oyuncunun çok net bir şekilde Fenerbahçe'de kalma yönünde irade gösterdiği başta Katar olmak üzere Körfez ülkelerinden gelen astronomik tekliflere aldırış etmediği ifade edildi.

POLONYA'DAN SÜRPRİZ İDDİA

Polonya basını 'Yeni Lewandowski' olacak üç ismi tanıtırken bir de Fenerbahçe detayına yer verdi. Gazete Szymon Wlodarczyk ismine yer verdi. Haberde şu ifadeler kullanıldı; "O şimdiden 'Yeni Lewandowski' olarak anılıyor. Polonya ekibi Gornik Zabrze'de forma giyiyor. Henüz 19 yaşında ve Fenerbahçe'nin radarına girmiş durumda"

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GÜNDEMİ SALLAYACAK TRANSFER

Sarı-Lacivertliler’in, Pedro’nun yerini doldurmak için tanıdık bir ismi gündeme aldığı öne sürüldü: Vincent Aboubakar... Kamerunlu oyuncu, Dünya Kupası’nda 2 gol, 1 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kamerun, Dünya Kupası tarihinde Brezilya’yı yenen ilk Afrika ekibi olarak tarihe geçerken, galibiyeti getiren isim, uzatmalarda ağları sarsan Aboubakar oldu. Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe’nin, Al-Nassr ile ilk teması kurduğu iddia edildi. Yönetimin hedefi, Aboubakar’ı satın alma opsiyonuyla kiralamak. 30 yaşındaki forvet, Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor. Sarı-Lacivertliler, Suudi ekibini ikna etmek için yakında görüşmelere başlamayı planlıyor.

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SAVUNMAYA KANADALI DUVAR: JOEL WATERMAN

Sarı-Lacivertliler’in stoper adayları listesi son derece kabarık. Kaan Ayhan, Samet Akaydın, Nino ve Timo Hübers ön plana çıkan isimler olmuştu. Bu listeye Joel Waterman’ın da eklendiği öğrenildi. Kanadalı oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen dev turnuvada hiç forma giymedi.

Bu sezon Montreal formasıyla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki futbolcu, ligde 30 maçta 3 gol attı, 2 asist yaptı. Waterman’ın geriden oyun kurma yeteneği, kulübünde 3’lü savunmayla oynamaya alışık olması; Fenerbahçe açısından ön plana çıkmasını sağladı. Başarılı savunmacı için Almanya ve Avusturya’dan takımların da takipte olduğu kaydedildi.





BABASI DOĞRULADI

Serie A devi Milan, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Ferdi Kadıoğlu'nun babası, transferi onaylıyor ve oğlunun Milan'a transfer olmasını istiyor.

NAPOLİ DE DEVREDE

Habere göre, piyasa değeri 12 milyon Euro olan Ferdi Kadıoğlu'nu Napoli'de transfer etmek istiyor ve iki İtalyan devi bu transfer için rekabete girdi. Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kanat oyuncusunun birden fazla pozisyonda oynuyor olması Milan'ın bu transferde çok istekli olmasını sağlıyor.

YENİ SÖZLEŞME İMZALADI

2018'de Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla Spor Toto Süper Lig 'de 12 maçta forma giydi ve iki asistle oynadı.

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