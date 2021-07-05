Deniz Sarıtaç, "Arkadaşlarımla yemekteydim. Aramalar başlayınca, 'Neler oluyor dedim?' İnsanların aklında onunla birlikte özdeşleşmişiz. Bu çok güzel ama telefonum hiç susmadı (Gülerek). 78 tane, 'Hadi baban geldi, hayırlı olsun!' tarzı mesajlar aldım. Pereira'nın hocalığını çok beğenirim. İlk döneminde de iyi olduğuna inanıyordum. Fenerbahçe 'yi hak ediyor. Gelmesine şaşırdım çünkü konuşulan adaylar arasında değildi. Daha sonra tebrik etmek için aradım. Onu çok seviyorum. Başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Çağrı Davran