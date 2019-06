Babadan oğula Altay mirası

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- ALTAY Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar (50), uzun yıllar siyah-beyazlı kulübün altyapısında antrenörlük yapan babası Cemal Karafırtınalar'ın (78) emanetini taşımanın gururunu yaşıyor.

Çocukluğundan itibaren Altay kültürüyle yetişen, 1983'te futbola başladığı İzmir ekibinde 1987'de profesyonel olan Sait Karafırtınalar, futbol kariyerinin ardından teknik direktörlükte de babasının izinden giderek, ailenin gurur kaynağı oldu. 1989 yılında futbolcu olarak ayrıldığı siyah- beyazlı kulübe, 30 yıl sonra teknik adam olarak dönen Sait Karafırtınalar, "Babam yıllarca altyapıdaki gençlere Altay sevgisi aşıladı. Altaylı olmak onun için bir yaşam felsefesi. Altay arması her zaman evimizin bir köşesinde oldu. Altay sevgisini babamdan aldım" dedi.

Altay kültürüyle büyüdüğünü ifade eden teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Altay armasını her zaman onurla taşıdım. Biz ailece değil, sülalece Altaylıyız. Çocukluğumda Altay Marşı'nı söylediğimiz günleri unutamıyorum, şimdi yine aynı duyguları yaşıyorum. Bu kulübün bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Umarım uzun yıllar kulübüme hizmet vermeye devam ederim. Burada çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Altay'ı hak ettiği Süper Lig'e döndürmek en büyük hayalim" diye konuştu.

Oğlu Sait ile gurur duyduğunu dile getiren Cemal Karafırtınalar da Altay'ın kendileri için büyük bir anlam taşığını söyleyerek, "Altay'a hizmet etmek bizim için her zaman bir övünç kaynağı olmuştur" dedi.



FOTOĞRAFLI