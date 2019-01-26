Devre arası transfer döneminin bitmesine sayılı bir zaman kala forvet transferi için büyük bir çaba sarfeden Galatasaray, listesindeki adaylarla ilgili görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Alan ve Pato için yapılan temasların devam ettiği öğrenilirken, son olarak gündeme gelen 3 aday arasında Khouma El Hadji Babacar’ın bir adım öne çıktığı konuşuluyor. Lazio’da forma giyen Caicedo ve Roma’dan kiralık Sampdoria’da oynayan Defrel ile ilgili olarak kulüplerinden olumlu bir yanıt alınmadığı bildirildi.

Artık cevap bekleniyor

Ancak Sassuolo’da bu sezon 19 karşılaşmada rakip filelere 5 gol atan ve 1 de asist yapan Babacar’ın, Sarı- Kırmızılılar’a gelmeye çok sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray’ın transferden sorumlu profesyonellerinin de, iki sezondur Yeşil-Siyahlılar adına mücadele eden Senegalli forvet için satın alma opsiyonlu kiralık teklifini resmen ilettiği ifade edildi.

Metin Karabaş