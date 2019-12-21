‘Baba Parası’ndan çok konuşulacak kareler

‘Baba Parası’, ‘1 Milyar Dolarlık’ mirasın peşine düşen bir ailenin komedi ve aksiyonla harmanlanmış hikayesini konu alıyor. Film, paranın cazibesine kapılan insanların nasıl değiştiğini usta oyuncu kadrosu ile beyaz perdeye taşıyor.

Makyajı olay yaratmıştı

Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleştirilen çekimlerde 150 bin liraya uygulanan yaşlandırma makyajı ile dikkatleri üzerine çeken Murat Cemcir (Karun Baba), beş saatte uygulanan makyajla 30 yıl yaşlandırılınca, sosyal medyada çok konuşulmuştu. Filmden yeni gelen kareler ise daha ilgi çekici. Baba Parası ‘Karun’ un renkli dünyasını gösteriyor.

1 Ocak’ta seyirciyle buluşacak ‘Baba Parası’ filmin başrollerinde Murat Cemcir ile birlikte Ahmet Kural, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş rol alıyorlar. ‘Baba Parası’, TR 40 33 Productions yapımcılığında gerçekleştiriliyor.