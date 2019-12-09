Baba-oğul Sarıca karşı karşıya

A Milli Takım ve Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta oğlu Efe Sarıca'ya rakip olacak. Sarıca'nın Darüşşafaka'nın Gençler Ligi takımında forma giyen 17 yaşındaki küçük oğlu Efe, kariyerinin ilk Süper Lig maçına cumartesi günü Beşiktaş Sompo Sigorta önünde çıktı. Genç oyuncu, Darüşşafaka Tekfen'in 78-59 kazandığı maçta 3 dakika 30 saniye süre alıp 2 ribaund, 1 top çalmayla oynadı. Gençler Ligi'nde 11 numaralı formayı terleten Efe Sarıca, ilk Süper Lig maçında sporculuk kariyerinde Anadolu Efes'in efsane basketbolcularından olan Ufuk Sarıca'yla özdeşleşen 15 numaralı formayı giydi.

Süper Lig'de bu sezon 3 yıl sonra yuvaya dönen Ufuk Sarıca yönetiminde zirveye damga vuran Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen ile 15 Aralık Pazar günü İzmir'de rakip olacak. Efe Sarıca, Darüşşafaka teknik heyeti tarafından genç takımın Gaziantep Basketbol deplasmanı yerine bu maçta kadroya alınırsa ilk kez babasının karşısına çıkmanın heyecanını yaşayacak. Karşıyaka, bu mücadeleden önce çarşamba günü FIBA Europe Cup 2'nci Tur ilk maçında Hollanda'da Leiden'e konuk olacak.



