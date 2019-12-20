Türkiye Ralli Şampiyonası’nda takımlarda 13, pilotlarda ise 8 kez birincilik elde eden Ford Castrol Team Türkiye, yurt içinde elde ettiği başarıyı Avrupa’ya da taşıdı. Türk takımı, 2015’te Avrupa Ralli Kupası’nı kazandı. Ford Castrol Team Türkiye, 2017 Avrupa Ralli Şampiyonası’nda ise takımlarda birinciliğe ulaşarak Türkiye’de motor sporları tarihinde bir ilke imza attı.

Avrupa’da yaşadığı başarıların ardından gözünü tekrar Türkiye’ye çeviren ve 2019 Ralli Şampiyonası’nı birinci tamamlayan Ford Castrol Team Türkiye’nin takım direktörü Serdar Bostancı ile birinci pilotu oğlu Murat Bostancı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ford Castrol Team Türkiye olarak motorsporlarının altyapısına hizmet etmeyi ve genç pilotlar yetiştirmeyi sürdüreceklerini belirten Serdar Bostancı, "Bugüne kadar 50’ye yakın pilot yetiştirdik. Genç pilotlara şans verdik. Birçok şampiyonluk elde ettik. Bu sene tekrar Türkiye’nin en büyük takımı olduğumuzu her yönüyle ispat ettik. Kazanabileceğimiz her şeyi kazandık. 2019’u güzel bir şekilde kapattık. En büyük hayalimiz Türkiye’den dünya şampiyonu bir pilot çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Türkiye’de motorsporlarının elde edilen başarılara rağmen hak ettiği yerde olmamasından yakınan Bostancı, "1980 ve 1990’lı yıllarda motorsporlarına daha fazla ilgi vardı. Dünya Ralli Şampiyonası’nın bir ayağı Türkiye’de yapılıyor ama bunu yayınlayan bir televizyon kanalı dahi yok. Bu, çok üzücü. 1991’de Avrupa Ralli Şampiyonası’nın Bulgaristan’daki etabını kazandığımda Kapıkule Sınır Kapısı’nda 2-3 gazeteci bizimle röportaj yapmıştı. Daha sonra bunu hiç yaşamadım. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), eminim bu sporu hak ettiği yere taşıyacaktır." diye konuştu.

"Yüzde yüz Türk takımıyız"

Türkiye’de birçok spor dalında altyapı ve antrenör eksikliği bulunmasına rağmen Ford Castrol Team Türkiye olarak tüm imkanlara sahip olduklarının altını çizen Serdar Bostancı, şunları kaydetti:

"Biz, yüzde yüz Türk takımıyız. Bundan gurur duyuyoruz. Sponsorlarımız sayesinde bir pilotu yetiştirebilecek her türlü altyapımız var. Bu sistem 22-23 senede oturdu. Bizim zincirimiz çok sağlam. İyi otomobil, teknik ekip ve eğitmen pilotlarımız var. Hak eden bir pilotu keşfettiğimiz takdirde elimizdeki imkanlarımızla ve sponsorlarımızın desteğiyle onu dünyada hak ettiği yere çıkaracak güce sahibiz."

Murat Bostancı: "Türkiye’de pilot altyapısına yatırım yapılmadığını gördük"

Babasının izinden giden Ford Castrol Team Türkiye’nin birinci pilotu Murat Bostancı, altyapıya yatırım yapılmadığını gördükleri için Türkiye’ye dönmeye karar verdiklerini aktardı.

İngiltere’nin Oxford kentinde Motorsporları Mühendisliği okuyan, Türkiye’de yaşadığı 3 şampiyonluğun yanı sıra 2015’te Avrupa Ralli Kupası’nı kazanan Bostancı, "2016’dan itibaren Avrupa Ralli Şampiyonası’nda, 2018’de ise Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışmaya başladım. Böyle devam etmeye düşünüyorduk. Hedeflerimiz bitmiş değildi ama bu sene tekrar Türkiye Ralli Şampiyonası’na döndüm. Bu kararı son anda verdik. Türkiye’de pilot altyapısına yatırım yapılmadığını gördük. Genç pilot gelmediğini gördük ve Türkiye’ye dönmeye karar verdik." diye görüş belirtti.

"Ayhancan gibi desteklenecek pilotlar çıkarmak istiyoruz"

Bu senenin başında genç pilot projesi başlattıklarını vurgulayan Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada başarılı sporcuları desteklemeyi hedefledik. Bu sene 2-3 pilotu da böyle yarıştırdık. TOSFED de genç pilotları destekliyor ve önemsiyor. Pist sporunda Ayhancan Güven’i destekliyor. Ayhancan, kendisine verilen desteği hak ediyor. Ona verilen destek önemli. Biz de rallide Ayhancan Güven gibi desteklenecek pilotları çıkarmak istiyoruz."

"Hayallerimi gerçekleştirmeye yakın bir noktadayım"

Pilot olarak birçok hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Murat Bostancı, şunları kaydetti:

"Hayallerimi gerçekleştirmeye yakın bir noktadayım. Daha iyilerini belki başarabilirim ama bu imkanları kendim için kullandığımda ’Boşa mı harcamış olurum’ diye düşünüyorum. Genç pilotların kazanabileceği başarılar beni daha çok motive ediyor. Biraz zaman lazım ama hedefimiz günün birinde bir dünya şampiyonu çıkarmak."

AA