B117 virüsü nedir? Mutasyona uğrayan virüs B117 belirtileri nelerdir?

İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış olan değişik bir bir virüs çeşidi dünyada az da olsa bir panik havası yarattı. Ülkeler İngiltere uçuşlarını durdurdular. Covid-19’un mutasyona uğramış hali olarak bilenen B117 virüsünün Korana virüsten çok daha hızlı yayıldığı, bulaşıcılığının daha fazla olduğu İngiltere Başbakanı Boris Johnsonn tarafından duyurulmuştu. Öte yandan Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya, Avusturya ve Kuveyt de İngiltere'ye uçuşların durdurulduğunu açıkladı. İsrail; İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelecek yabancıları ülkeye almayacağını bildirdi.

B117 virüsü daha hızlı mı bulaşıyor?

Mutasyona uğramış olan yani değişmiş olan B117 virüsü, Covid-19 virüsüne göre yüzde 70 daha hızlı yayılıyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor.'' açıklamalarını yaptı.

B117'nin belirtileri neler?

Tevfik Özlü B 117 belirtileri hakkında ''Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkârlık yapmamamız gereken günlerdeyiz” ifadelerini kullandı.