B. Dortmund - Bayern Münih maç sonucu: 2 - 3

Bayern Münih, dev maçta Borussia Dortmund'u deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı. Bayern Münih böylece takipçisi Borussia Dortmund'un üç puan önüne geçip liderliğini sürdürürken B. Dortmund 15 puanda kaldı ve üçüncü sıraya indi. Gol makinesi Robert Lewandowski'nin bir gol attığı Bayern Münih takımından diğer golleri Leroy Sane ve David Alaba kaydetti. Dortmund'un golcüsü Erling Haaland yine Bayern filelerini havalandırdı ancak puan almaya yetmedi

Robert Lewandowski bu sezon 6 lig maçında 11 gole ulaştı.

Bayern Münih'te Kimmich şoku

Bayern Münih deplasmanda B. Dortmund'u yenerken takımın en önemli oyuncularından Joshua Kimmich ciddi şekilde sakatlandı. Maçın 36.dakikasında oyundan sağlık ekibinin desteği ile çıkan oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi