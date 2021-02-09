Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Başakşehir, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Turuncu Lacivertli ekip, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ponck, Epureanu, Cemali Sertel, Ndayishimiye, Azubuike, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Junior Fernandes ve Demba Ba ilk 11’iyle sahaya çıktı. Başakşehir'de 4'lü savunmanın hemen önünde oynanan Ndayishimiye-Azubuike ikilisi ile ilgili ilginç bir tesadüf gözlerden kaçmadı.

18 yaşında Türkiye'ye geldi

2015/16 sezonunda TFF 1. Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor, Afrika U23 Uluslar Kupası'nda Nijerya ile şampiyonluk yaşayan takım kaptanı Azubuike Okechukwu'yu 200 bin Euro bedelle Bayelsa United'dan kadrosuna kattı.

18 yaşında geldiği Malatyaspor'da değişilmez isim olan Azubuike, ilk sezonunda 28, ikinci sezonunda 31 maça çıktı. 2016/17'de Malatyaspor'la şampiyonluk yaşayan Nijeryalı, 2017/18'de sergilediği performansla dikkkatleri üzerine çekti.

200 bin euro alış, 2 milyon euro satış

29 resmi maça çıkan Azubuike, Mısır ekibi Pyramids'e 2 milyon euro bedelle transfer oldu. Malatya ekibine ciddi bir bonservis bedeli kazandıran Azubuike, yarım sezonluk Mısır macerasının ardından Süper Lig'e Çaykur Rizespor formasıyla adım attı. Rize'deki hocası Okan Buruk, Başakşehir'in başına geçince Azubuike de İstanbul'un yolunu tuttu, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadı.

Kimse adını bilmiyordu...

Azubuike'nun boşluğunu doldurmakta zorlanan Yeni Malatyaspor, kadroya takviler yapsa da bir türlü aradığı ismi bulamadı. 2019/20 sezonunda zor günler geçiren Sarı Kırmızılı ekip, devre arasında sadece 45 bin euro bonservis bedeliyle Aigle Noir FC de Makamba'dan Youssouf Ndayishimiye'yi kadrosuna kattı.

Ülkesi Burundi dışında ilk kez futbol oynayacak olan Youssouf, asgari ücretle Malatya'ya geldi. 8 maça çıkan Youssouf, 1 gol, 2 asistlik performansıyla göz doldurdu. Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesiyle Malatyaspor'un bankoları arasına giren Youssouf, zamlı sözleşmeyi de kaptı.

45 bin euro alış, 2.1 milyon euro satış

2020/21'de Süper Lig'de 19 maça çıkan ve Fenerbahçe ile Ankaragücü ağlarını sarsan 22 yaşındaki oyuncu, devre arası transfer döneminin gözdeleri arasında yer aldı. Anderlecht, Galatasaray ve Başakşehir'in takibinde olan Youssouf, transferin son gününde Turuncu Lacivertli ekibe imza attı.

Malatyaspor'un kasası doldu

Malatyaspor, 200 bin Euro'ya alıp 2 milyon Euro'ya sattığı Azubuike'nin ardından, 45 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Ndayishimiye'den de 2.1 milyon Euro gelir elde etti. Farklı dönemlerde Malatyaspor'un ön liberosu olarak forma giyen iki futbolcu, şu sıralar Başakşehir'de takım arkadaşı oldular ve İstanbul ekibinde boy gösteriyorlar.

Kaan Karahan