Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'in geçtiğimiz yaz Pyramids FC'den bir yıllığına kiraladığı Azubuike hakkında ülkesi Nijerya'dan flaş bir iddia geldi. Buna göre Turuncu Lacivertliler, 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun bonservisini almaya hazırlanıyor.

AOI Football adlı haber portalının okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Azubuike'nin satın alma opsiyonunu kullanmak isteyen Başakşehir yönetimi oyuncuyla üç yıllık prensip anlaşmasına vardı. Haberde transferin önümüzdeki hafta duyurulacağı ifade edildi.

Bu sezon Başakşehir formasıyla 31 maçta görev yapan Azubuike, ülkemizde daha önce de Evkur Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'da top koşturmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler