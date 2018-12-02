AZTV-İdman Tv nasıl izlenir (Azerspace) - Aztv frekans bilgileri...Türkiye'de yayın hakları dijital platformlara ait olduğundan ücret ödeyerek izlenebilen birçok futbol ligi Azerbaycan'ın devlet kanalları olan AZTV ve İdman TV üzerinden şifresiz izlenebiliyor.

Daha önce Türksat uydusu üzerinden yayın yapan bu kanallar Azerbaycan'ın yerli uydusu AZERSPACE'in devreye girmesiyle beraber Türksat'tan ayrıldı. Eğer Türksat uydusuna bakan bir çanağa sahipseniz aşağıda belirtilen ayarlamalarla AZERSPACE uydusunu da izleyebilirsiniz. Ben yapamam derseniz 20 TL gibi bir ücretle uyducuya bu işlemi yaptırıp tüm sezonu izleyebilirsiniz. Yayınlar Biss şifreli olarak sunulduğundan Biss çözme özelliğine sahip bir uydu alıcınız olmalıdır.

Azerspace Aztv ve İdman tv frekansları

Uydu: Azerspace 1 46°E

Frekans: (MPEG-2) f = 11175 MHz

Polarization- H YATAY

Symbol rate – 27500

FEC - 5/6

Aztv ve İdman Tv biss key ayarları

Biss ID: 1FFF (eğer 6 haneli ise biss ID 001FFF olarak girilmelidir.)

Biss TP: 11169/20400 (H)

Key Değeri: 1234560065432100 (eğer 14 hane varsa key değeri 12345600654321, 12 hane varsa key değeri 123456654321 olmalıdır.)

Biss ID: 0x1FFF (eğer 6 haneli ise biss ID 0x001FFF olarak girilmelidir.)

Biss TP: 10965/12800 (H) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)

Key Değeri: 3453450034534500 (eğer 14 hane varsa key değeri 34534500345345, 12 hane varsa key değeri 345345345345 olmalıdır.)