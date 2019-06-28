Azra Zeynep madalya için yarışıyor

Ukrayna Dnipro Meteor Open Uluslararası Yüzme Şampiyonası Bayanlar 100 metre Sırtüstü ile 400 metre Bayanlar Serbest Yüzme 2.’si, Gaziantep Uluslararası Alleben Yüzme Şampiyonası Bayanlar 800 metre Serbest 2.’si gibi bir çok uluslararası ve milli başarıya imza atan Azra Zeynep Ertunç’un hedefi dünya şampiyonasında madalya kazanmak.

Portekiz’in Maderia Adası’nda başlayan Thiratle-Biathle Bayanlar U17/2019 Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi Biatle (koşu-yüzme-koşu) branşında temsil eden 15 yaşındaki başarılı sporcumuz ilk 3’e girmek için mücadele ediyor.