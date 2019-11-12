Azize dizisinin konusu ne? Azize ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in başrollerinde yer aldığı Azize dizisi için geri sayım başladı. Dizide imkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesi anlatılacak. Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün yaptığı Azize’nin, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak kaleme alıyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin fragmanı yayınlaşmış ve diziyle ilgili derin ipuçları vermeyen fragman seyircide merak uyandırmıştı.

Azize dizisi ne zaman başlıyor?

Azize dizisi, yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer almaya aday görünüyor. Hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla dikkatleri çeken Azize'nin yayınlanan ilk fragmanı da ilgi topladı. Azize 19 Kasım Salı akşamı Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

Azize dizisinin konusu ne?

Azize, bir intikam ve aşk hikâyesi… Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... Hayattaki tek varlığı kardeşini koruyabilmek için ayakları üzerinde durmayı başarmış, bütün geçmişini geride bırakıp kendine yeni bir hayat kurmuş güçlü bir kadın artık o. Fakat kardeşine de dokunacak o zalim eller. Yıllar önce annesini ve babasını elinden alan Alpanlar bu kez Azize’nin hayattaki tek varlığı olan Yiğit’e de zarar verecek. İşte o gün yemin edecek Azize; Ona bunu yaşatanlardan hesap soracak. Artık tek bir amacı var hayatta, ailesinin intikamını almak. Amacı uğruna mücadelesini sürdürürken ummadığı bir engelle karşılaşacak fakat… Aşk… Aşkı bulan kendini unuturmuş derler. Azize’nin hayattaki en büyük düşmanı olan Alpanlardan biri, ailenin en zeki, en mert, en yürekli adamı Kartal, Azize’ye aşık olacak. Kartal’ın ailesine benzemediğini gördükçe Azize de düşecek bu aşka… İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize. Kardeşine verdiği sözü tutabilecek mi yoksa aşkına teslim mi olacak… Sonunda kim kazanacak… Aşk mı? Yoksa İntikam mı?

Azize'de hangi oyuncular var?

Yeni sezonda adından en çok söz ettireceği tahmin edilen yapımlardan biri olan Azize dizisi deneyimli oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerinde topluyor. Kanal D ekranlarında izleyicileri ile buluşmaya hazırlanan Azize dizisinin oyuncu kadrosuna bakıldığında Hande Erçel, Buğra Gülsoy, Cenk Kangöz, Selen Öztürk, Başak Daşman, Tugay Mercan, Duygu Sarışın, Mustafa Yıldıran, Mustafa Avkıran, Asuman Çakır (Aynur), Serkan Altıntaş, Zeynep Kızıltan (Gül), Orhan Kılıç, Cenk Kangöz ve Çetin Sarıkartal gibi önemli isimlerin yer aldığı görülmekte.