Dört damarının tıkalı olduğu tespit edilen Aziz Yıldırım’a anjiyo yapılacak ve stent takılacak. Olumlu sonuç alınamazsa açık kalp ameliyatı olacak.

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım’ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye yatacağı belirtildi.

Doktorların geçtiğimiz günlerde yaptığı tetkikler sonucunda 4 damarının tıkalı olduğu tespit edilen Yıldırım’a anjio yapılacak ve stent takılacak. Bu uygulamalardan olumlu sonuç alınamadığı taktirde açık kalp ameliyatı yapılacak.

Aziz Yıldırım’ın hastanedeki tedavisine birkaç gün içinde başlanması bekleniyor. 15 Şubat 1998’de Fenerbahçe Başkanlığı’na seçilen Yıldırım, 3 Haziran 2018’de yapılan kongrede seçimi kaybederek koltuğu Ali Koç’a devretmişti.

Kaynak: Hürriyet